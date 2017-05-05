神盾期末考？ 前5局失4分富邦落後

富邦悍將洋投神盾，今面對中信兄弟，前5局失掉4分。(中央社資料照)

中信兄弟與富邦悍將今在澄清湖棒球場舉行本周三連戰首役，兩隊前3局都受制於投手壓制，直到第4局中信靠著陳子豪與曾陶鎔的全壘打，打進3分，5局結束取得3比0領先。

此役兩隊不約而同派出洋投應戰，中信羅曼，前5局投球順利壓制富邦打線，用了66球，被擊出4支安打，沒有失分。

至於富邦洋投神盾，今球隊傳出將簽下前韓職洋投麥葛雷格，今恐成為期末考，前3局投球神盾僅被擊出1安，不過第4局遇到亂流，先是被彭政閔敲出安打後，面對陳子豪被敲出2分炮，隨後解決周思齊，不過面對曾陶鎔又被陽春彈狙擊，第5局又被接連敲安再失1分，５局投完失掉4分。

據傳將簽下的前韓職洋投麥葛雷格，目前確定最快下周就會報到，不過應會在二軍出賽，觀察狀況，不會馬上更換洋投陣容。

(中時電子報)