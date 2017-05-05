老榮民歡度百壽 嘉義榮服處慶生

嘉義榮服處為榮民謝伯伯慶生。（圖/嘉義榮服處提供）

榮民謝伯伯今(5)天百歲壽辰，嘉義榮服處長董順到其住處祝賀，代表總統、行政院長、輔導會贈送壽屏、金牌乙面，謝伯伯在妻子、媳婦及孫女陪同下，由榮欣志工蔡榮欽老師現場吹奏薩克斯風，齊唱祝壽歌及切蛋糕祝福，氣氛溫馨。

陸軍退役謝伯伯原籍大陸廣東省，早年隨國軍部隊來臺，生育1子1女，現與妻兒孫子同住，三代同堂，享受天倫之樂，身體尚稱健朗，飲食無禁忌，養生有道。

(中時)