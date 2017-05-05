豬哥亮病情撲朔迷離 病房又傳歡笑聲

豬哥亮病情令人憂心。(本報系資料照，粘耿豪攝)

70歲綜藝天王豬哥亮罹患大腸癌末期，昨晚驚傳病情再度惡化，癌細胞轉移肝臟，導致肝功能明顯衰退，然而據《自由時報》報導，豬哥亮病房內今日仍傳出高聲閒聊聲，還不時夾雜笑聲，推測豬哥亮精神不錯，未如傳聞般都在昏睡中。

豬哥亮病情撲朔迷離，由於家屬一直未出面說明，導致流言四起，一下傳出豬哥亮精神不錯，還能與家屬聊天，一下又傳出豬哥亮癌細胞不只轉移肝臟，還有胃與腦，導致他時而清醒，時而昏睡不認得人。

據《聯合報》報導，醫院推測豬哥亮癌細胞已轉移到腦部，只是不敢去動它，外型也消瘦不少，目前處於安寧治療狀態，清醒時則是一心掛念電影《大釣哥》，因為票房不若他過去作品破億，怕對不起股東與影迷，一想到電影就鬱悶。究竟豬哥亮身體狀況為何？外界只能等待家屬或醫院出面說明才能知曉。

(中時電子報)