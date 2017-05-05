青少年買毒 微信「支援版」成最新管道

「支援版」上販毒充滿各種暗語，一般人根本看不懂。（圖/陳鴻偉翻攝）

目前至少有200多個販毒「支援版」，透過微信買賣毒品。（圖/陳鴻偉翻攝）

北市警封城掃毒，查獲各式毒品，常透過「支援版」賣給青少年。（圖/陳鴻偉）

警方依毒品罪法辦李姓藥頭。（圖/陳鴻偉翻攝）

台北市毒品查緝中心今(5)日公布「封城掃毒」專案成果，查獲包括吳姓大學生在內的109名藥頭、毒蟲，上百公斤的毒咖啡、K他命、搖頭丸等各式毒品，警方指出，經查微信天室，已成為青少年買毒的最新管道，它們被稱做「支援版」，涉及W飯店命案的土豪哥，也是透過支援版來購買毒品狂歡。

警方指出，「支援版」的由來，是一般人遇到問題，都會視情況「叫支援」，這個名稱從衍生，提供的服務最早是叫車、後來又提供叫傳播妹，最近則開始演變成毒品叫貨，選擇微信，可能是相較Line、WhatsApp，藥頭認為警方較難緝查。

各種買賣毒品的「支援版」，這1年多來火速蔓延，通常名稱會以地域區分，例如「三蘆向前行」、「雙和出發go」等，大則成員超過300，小的則有20多人，有需要者會發訊說明地點和需求物，藥頭看到再私密對方，而且上面充滿各種密語、行話，一般人幾乎看不懂。

常見的術語包括：「小惡魔」指毒品咖啡包、「梅C小姐」指的是可以沾番茄、芭樂的毒梅粉、「紅豆湯」指一粒眠、「貢丸湯」就是搖頭丸、「悠閒」則是K他命等等。

以「支援版」內的廣告為例，「霧面銀色公仔限量出爐！」，意思是全新銀色包裝的毒咖啡有貨，「衣服不髒不用洗」，意思則是毒品很純，沒有亂加東西，「超優軟糖，能吃能睡能跳！」，也是強調毒品質量好，吃了沒負作用。

警方查訪持毒被逮得青少年，發現他們很習慣透過「支援版」購買毒品，由於上面都是暗語，特別提醒父母注意，平時要多關心子女，發現手機裡有類似的內容，最好立刻向學校、警方求助。

緝毒中心並公布為期7天的第4波掃毒成果，包括查獲吳姓大學生在家栽種大麻案，查扣活株5株、種子44顆，李姓男子在中和開設「毒品量販店」，提供咖啡、奶茶、果汁等5種口味的沖泡毒包，以及陳姓學生向同學販售毒酸梅粉等，總計移送毒品案98件。

警方另強調，近年毒品已傾向混合式，也就是搖頭丸、K他命、安非他命亂摻一通，再搭配可愛、酷炫的各種包裝，年輕人一時無知，拿了就吃，根本不知後患無窮，呼籲家長多加注意，青少年也不要受人影響，或因好奇而輕易服食，警方未來將持續安排專案，加強掃蕩毒品危害。

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(中時)