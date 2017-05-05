當年找舒淇拍戲為把她？馮德倫機智這樣說
影后舒淇與馮德倫情纏20年，去年9月終於修成正果結婚，兩人多年來數度被傳緋聞，但都不認戀，馮德倫2012年導演《太極1》時還大方揪舒淇演出，今(5日)馮德倫參與的綜藝首秀《腦力男人時代》舉行試映，節目中他被蔡康永問：「找舒淇拍戲是否為了把她？」馮德倫也機智回應。
馮德倫近日與李治廷等人參與節目《腦力男人時代》，共組「腦力男團」回答問題，第一集邀來能言善道的蔡康永當嘉賓，他先問馮：「家裡來了小孩怎麼辦？」馮德倫淡定說：「會隨機應變」，蔡康永此時亂入問：「那什麼時候會有自己小孩？」馮德倫再回：「在最好的時候。」
近年來演而優則導的馮德倫，公開戀情前便曾邀請舒淇演出自己作品，兩人決定結婚當下，其實也正在捷克拍攝馮德倫執導的《俠盜聯盟》，蔡康永便攻擊問說：「你在和舒淇還是男女朋友時期找她合作是為了把她嗎？」馮德倫沒正面回答，反問：「那是你的套路（招式）嗎？」蔡康永說：「是我的套路啊」，最後馮德倫更話匣子大開，笑說：「你們也可以邀請我太太來，然後我就可以回家了。」
(中時電子報)
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