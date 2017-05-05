「義氣」第10萬名按讚者 可與吳敦義同台

吳敦義臉書「義氣」徵第10萬名粉絲與他同台。（義氣粉絲團提供）

密切關注吳敦義臉書的臉友可以發現，「義氣」粉絲團正悄悄邁向10萬人按讚的大關，這是吳敦義成立「義氣小組」專司臉書發文以來，取得的最大成就。5日吳敦義公開徵求第10萬名臉粉跟他同台，並且和桃子（蔡令怡）一起分享喜悅。

「義氣」是國內政治人物臉書中，首創24小時三班制小編當班，據觀察者說，往往深夜時段小編更善感，發文撫慰人心，具有療育效果。

網路觀察者指出了吳敦義「義氣」經營的訣竅，這是企圖快速累積粉絲政壇人物不可外傳的心法；首先，是美圖，其次是文，但最重要的是趣味。例如每天一大早喚醒大家起床日出照，都跟攝影名家買日出版權照，遠至蘭嶼，馬祖，澎湖望安，合歡山，玉山。

「義氣」把握經營臉書必須省錢的要素，但該花的錢則要用在最能打動網友的關鍵點；最近每天日出照的貼文是6點6分準點貼出，取吳敦義抽的6號，66大順，善用網路特質，很具巧思，但小編可是等著候著，時間到了才作業，挺辛苦呢！

(中時)