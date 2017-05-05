「義氣」第10萬名按讚者 可與吳敦義同台
密切關注吳敦義臉書的臉友可以發現，「義氣」粉絲團正悄悄邁向10萬人按讚的大關，這是吳敦義成立「義氣小組」專司臉書發文以來，取得的最大成就。5日吳敦義公開徵求第10萬名臉粉跟他同台，並且和桃子（蔡令怡）一起分享喜悅。
「義氣」是國內政治人物臉書中，首創24小時三班制小編當班，據觀察者說，往往深夜時段小編更善感，發文撫慰人心，具有療育效果。
網路觀察者指出了吳敦義「義氣」經營的訣竅，這是企圖快速累積粉絲政壇人物不可外傳的心法；首先，是美圖，其次是文，但最重要的是趣味。例如每天一大早喚醒大家起床日出照，都跟攝影名家買日出版權照，遠至蘭嶼，馬祖，澎湖望安，合歡山，玉山。
「義氣」把握經營臉書必須省錢的要素，但該花的錢則要用在最能打動網友的關鍵點；最近每天日出照的貼文是6點6分準點貼出，取吳敦義抽的6號，66大順，善用網路特質，很具巧思，但小編可是等著候著，時間到了才作業，挺辛苦呢！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。