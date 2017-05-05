黎明幼兒園自辦重畫爭議 中市府爭取協商機會

台中市府地政局長張治祥表示，黎明幼兒園自辦重畫爭議雖然雙方意見仍有歧異，市府仍不斷透過各種努力，協助雙方溝通協調。（盧金足攝）

台中市南屯區黎明幼兒園因參與自辦重劃，與重劃會纏訟多年，並不斷提出陳情。台中市政府地政局表示，市府已多次協助各方尋求共識，並促成重劃會承諾半年內不強拆，幼兒園則應舉證建物合法，並整合所有權人意見。目前雙方仍有歧見，市府將再向法院瞭解相關程序，希望爭取再協商的時間，也期望5月7日幼兒園遊行活動能和平順利。

黎明自辦重劃配地爭議在前市府時期就已進入司法階段，經判決確定後，重劃會申請強制執行拆除，引起幼兒園主方面抗爭，並要求原地保留。地政局表示，市府的行政權雖不得干預司法及其他參與重劃地主的合法權益。

但基於居住及土地正義，並回應社會各界的關注及努力，市府去年11月主動協調爭取半年緩拆期，也請黎明幼兒園舉證建物為合法建築，並整合7位建物所有權人意見；另要求重劃會承諾半年內不強拆，並協調幼兒園南側地主換地的可能性。

暫緩拆除期間，法院也曾於今年2月3日邀集雙方進行調查，市府重申緩拆立場，並要求重劃會應依去年11月協調會決議暫緩拆除，最後獲得緩拆3個月的決議。

針對園方建築，市府協調請重劃會考量給予原地保留，或考量地區情感，研議住宅區部分全部保留。但重劃會經與南側地主協議，地主並不同意。而園方土地持有人7人之意見，幼兒園方面也尚無法整合。

市府表示，雖然雙方意見仍有歧異，市府仍不斷透過各種努力，協助雙方溝通協調。但此案涉及司法權及其他民眾的權益，協調能否有具體成果，非所能強求，市府絕非毫無作為，盼各界明察。

不過，針對緩拆期雖已於5月2日屆期，但市府將主動向台中地方法院瞭解相關程序，希望可爭取時間再增加雙方協商的機會。此外，園方目前在學的11位學童，市府也將持續關心，確保學童就學權益不受影響。

地政局強調，保留幼兒園雖然客觀條件上困難度高，但市府投入的努力及心力不容抹滅。而針對重劃體制的不夠完善，因近年來重劃爭議頻傳，及重劃辦法被大法官釋字739號解釋宣告違憲，內政部目前已進行自辦重劃辦法修法，導正程序面及制度面的不足，同時也積極研議訂定市地重劃條例專法，以符合人民期待。

地政局長張治祥表示，市長林佳龍上任後即非常關注重劃改革議題，為避免再發生類似爭議案件，宣示不再通過前市府時期廣推的大面積（10公頃以上）自辦重劃，並於105年1月訂定自辦重劃審查基準進行嚴格審核，未來大面積的重劃區也將以公辦方式開發，以重拾民眾對市府的信心。

此外，重劃資訊的公開揭露也已於去年底完成，目前公辦及自辦資訊公開上網的重劃區總計達48區，短短4個月累計點閱查詢已近1萬人次，顯見重劃資訊對地主的重要性，除讓關心重劃的市民充分了解重劃資訊，也解決資訊不對等的情形。

居住正義與土地正義，是社會各界關注的重要議題，也是市長關心及努力的政策方向，市府尊重並樂見各界針對公共政策參與討論、表達訴求，也會與所有進步力量共同努力。

至於幼兒園預定5月7日舉行遊行表達訴求，市府期盼活動能和平圓滿，但市民廣場正值草皮養護季節，3月到9月所有活動都不外借，希望各界體諒。

(中時)