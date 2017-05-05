自殺前一天午夜曾發信 林奕含：突然有事要忙

4月26日接近午夜時，林奕含寫了一封信說自己「突然有事要忙」。(翻攝自林奕含臉書)

26歲才女作家林奕含，上月27日驚傳在住處上吊自殺。林奕含生前接受《Readmoo 閱讀最前線》最後的專訪談她的第一本小說《房思琪的初戀樂園》，採訪她的《犁客》表示，4月26日接近午夜時，林奕含寫了一封信給他們，說自己「突然有事要忙」。

林奕含在信上說，她原來希望協助的工作可能無法參與，還在信末寫著「影片上架的事情請你們照計畫繼續進行哦～」。當時，沒人知道她會這麼快就「離開」了。

《犁客》說，採訪前和林奕含往來的信件，最常看到的字就是「抱歉」，為了自己對採訪所做的規畫抱歉、為了向他們詳細詢問流程道歉、為了約定的時間太趕或太遲抱歉，為了她根本沒有造成的任何困擾道歉。林奕含並非一般的客套，而是一方面對自己的表現做出嚴格要求，另一方面又真誠地擔心為了配合這些要求，會給別人帶來困擾。

當時林奕含在網路上看過他們先前的訪問影片，以為自己對著鏡頭要講很長的話，後來她才知道原來採訪者一直都在，只是沒有入鏡，不過那時她已準備好一段完整的獨白了。林奕含說：「這是其他訪談中沒有提及的部分，也是關於《房思琪的初戀樂園》這部作品，我想對讀者說的事情。」

林奕含之前已寫了密密麻麻的講稿，態度堅定，他們才知道這段獨白對她很重要，因此他們決定訪談前先讓林奕含錄獨白。這段獨白也是她留給讀者最後的話！

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(中時電子報)