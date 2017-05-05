吳敦義竹縣聯誼會 懇託黨員支持

國民黨主席候選人吳敦義今天到新竹縣議會地下室參與聯誼會，懇託黨員支持。（莊旻靜攝）

國民黨主席候選人吳敦義今天到新竹縣議會地下室參與聯誼會，懇託黨員支持。（莊旻靜攝）

國民黨主席候選人吳敦義今天到新竹縣議會地下室參與聯誼會，懇託黨員支持。（莊旻靜攝）

國民黨主席候選人吳敦義今天到新竹縣議會地下室參與聯誼會，懇託黨員支持。（莊旻靜攝）

前副總統、國民黨主席候選人吳敦義今（5日）晚間到新竹縣議會參與聯誼會，會中懇託黨員同志多加支持，他也以自身擔任過台北縣議員、南投縣長、高雄市長、行政院長以及中國時報記者、主筆等各式職務，已經「準備了40年」，期望大家多加支持，把票投給他。

吳敦義表示，他為了這場選舉「準備了40年」，25歲從台北縣議員開始從政之路，也是台灣少數歷經北、中、南等地區的政治人物，從地方到中央，從民意代表到地方首長都曾歷練。

吳敦義也指，陳水扁靠著319的「2顆王八蛋」連任總統，最後卻是「美國政府認證」的貪汙，而在他各式職務任內，他保證「無人因貪汙下台」，包含他自己。他也說，自己曾在政治路上失敗，但「我很堅強」，重新再來。

吳敦義說，未來也將多為國民黨培育人才，重建知青黨部等，也呼籲國民黨要團結，從2018年開始，逐步贏回政權。

今晚新竹縣副縣長楊文科、議長張鎮榮、副議長陳見賢，竹北市長何淦銘、湖口鄉長林志華、新豐鄉長徐茂淦、竹東鎮長徐兆璋、關西鎮長吳發仁，以及議員吳淑君、羅春蘭、羅吉祥、林思銘、趙一先、陳正順等人均出席此場聯誼會。

(中時)