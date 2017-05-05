520國際護理師節 小小南丁格爾提前過
520是國際護理師節，岡山秀傳醫院今(5)舉辦一場小小南丁格爾體驗營，讓幼稚園大班小朋友穿著醫院各單位不同制服，模樣十分卡哇依，除了體驗急救、正確健康飲食、血壓脈搏量測、傷口照護等護理常見工作，還學習簡易傷口處理與包紮，希望小朋友更認識辛苦的護理工作。
天氣隨著氣溫逐漸升高，腸病毒疫情升溫，腸病毒的傳染力極強，小朋友怎麼洗才能真正發揮功效，護士阿姨現場教導洗手口訣，正確的洗手是預防傳染病最有效的方法，還有別忘了三餐均衡攝取。
營養師左家羚指導小朋友DIY早餐組合，其中，鮪魚玉米三明治有半碗的主食和香甜的玉米，是小朋友最喜愛的組合，另有綜合水果優酪乳有新鮮水果及葡萄乾，幫助腸胃增加蠕動，不同食物的搭配，培養孩童對健康飲食的喜好。
岡山秀傳醫院也頒發給每個小朋友小小南丁格爾體驗營的證明以及氣球、花，為活動畫下完滿句點。
(中時)
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