人妻靠導航紀錄 追到「小三」家抓姦

簡姓男子婚後出軌，為了方便到小三家幽會，將她住處輸入到導航，簡妻察覺有異追問，簡男謊稱是：「一般客戶」蒙混，元配半信半疑記下住址，暗中查訪，1年多前果然抓到丈夫和26歲邱姓女子孤男寡女共處一室，氣得報警提告。

邱女辯稱不知簡男已婚，但簡男認錯道歉獲得妻子原諒、撤告，並證稱曾對邱女坦承有老婆和家世，邱女仍狡辯以為是「論及婚嫁的女友」，法官認為邱女已26歲，不應分不清「老婆和論及婚嫁女友」的差別，依妨害家庭罪判她3個月徒刑，得易科罰金。

(中時)