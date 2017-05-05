涵碧樓攜手盧安藝術　力推孫少英水彩畫個展暨聯名文創禮展

在盧安藝術總經理康翠敏（左）見證下，資深水彩畫家孫少英（中）贈書「水之湄」予日月潭風景區管理處長（右）。（圖／業者）

「孫少英探索台灣之美-水彩日月潭」個展，今日起在涵碧樓花坊展覽空間展出。（圖／業者）

日月潭涵碧樓攜手盧安藝術文化、合推母親節活動！自今（5）日起至5月15日止，在涵碧樓花坊展覽空間舉辦「孫少英探索台灣之美-水彩日月潭」個展暨藝術跨域合作聯名文創禮展及旅行香氛手作課程。

盧安藝術執行長陳炫良表示，位於日月潭涵碧半島上的涵碧樓酒店，坐擁湖光山色美景，對美感的追尋是無止盡的，致力推廣在地藝術，提供展覽空間為藝術家拓展國際能見度，營造美學空間使藝術更加貼近生活，往來旅客在酒店空間就能欣賞在地藝術家的作品。

而盧安藝術文化創立於2011年，以台灣藝術傳承的創新社會企業為企業宗旨；關懷地方文化、以台灣藝術文化扎根為核心目標，獨家經紀資深水彩畫家孫少英的藝術畫作。孫少英常說：「要運用繪畫的美感，為社會做多功能的奉獻。」

孫少英退休後長年居住在埔里，以旅行寫生為主創作，耕耘台灣美景多年，將美感深深扎根在這片土地上。在「孫少英探索台灣之美-水彩日月潭」個展中，凝聚了日月潭一年四季不同的風光景緻。

除了藝術視覺饗宴，盧安藝術跨領域與拜爾程生技、聯手推出「孫少英印象日月潭涵碧樓」系列畫作聯名文創禮展，以及香氛輕旅行DIY手作課程。

「探索您在涵碧樓的味道」，體驗打造屬於自己的旅行香氛。陳炫良說，整體活動結合日月潭慢活旅遊、視覺賞析藝術畫展、嗅覺手作香氛，「獨特的感官體驗，要留下您在涵碧樓的獨家記憶。」

陳炫良強調，拜爾程生技旗下「La bonbon」旅行、香氛品牌，以探索涵碧樓的味道為主軸，親研孫少英涵碧樓畫作聯名複方香膏筆、與3款專屬蘭花複方旅行香氛；活動由香氛問卷協助消費者了解香氛喜好，再與涵碧樓專屬蘭花香氛、共同調製一款代表旅行記憶香氛，「香氛輕旅行DIY體驗，採預約方式進行。」

(工商)