蔡總統接受6國媒體聯訪：新南向政策 不是與中國競爭

蔡英文總統5日上午接受新加坡等6國媒體聯訪時針對新南向政策表示，新南向和中國的「一帶一路」是完全不同的模式，並稱新南向並非發表政治上的宣示、不是與中國競爭，而是強調台灣做為本區域的成員，以自身優勢促進互惠互利發展。

蔡總統接受印度《印度人報》、印尼《指南日報》、馬來西亞《太陽報》、菲律賓《每日詢問者報》、新加坡《海峽時報》以及泰國《民族報》等6家國際媒體聯合專訪，闡述我新南向政策的思維與目標，希望從經濟的互補互利出發，以台灣的自身優勢，與東協及南亞國家加強合作。

總統也澄清外界對新南向政策的批評；她表示，有人說台灣推動新南向政策，預算編列規模不足，也有人說中國推動「一帶一路」已限縮台灣在本區域的發展空間，有礙新南向政策的推動；但總統強調，新南向政策和中國的「一帶一路」是完全不同的模式，台灣擁有的是強大的民間企業及醫療、教育、人力資源開發、技術創新、農業、防災等各種軟實力，這些都不是金錢或政治力可以取代或阻擋的。

總統以新加坡為例表示，新加坡的鄰國大多是大國，但能夠發展出自己的優勢，憑藉的不是地理或規模，而是其政治領導人的遠見及企圖心。

(旺報)