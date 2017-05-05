「嘟福餅」台南登場 黃甘霖：拚一生難忘一勝

「百歲方程式」最後一塊拼圖林岳平最快8日返一軍。(本報資料照)

統一獅「嘟嘟」潘威倫即將在11日掛帥戰中信兄弟，力拚成為中華職棒創立以來，史上第1個達成千K的投手，獅隊也將讓他與陽建福、林岳平組成「百歲方程式」拚勝，而本季還未於一軍出賽、最後一塊拼圖大餅何時回歸，總教練「蔗總」黃甘霖5日對Lamigo桃猿賽前揭曉答案，最快就在8日重返一軍，登板則視情況而定。

林岳平去年右手大拇指骨折開刀，本季還未在一軍出賽，20日才在對Lamigo桃猿二軍比賽首度登板，主投1局失1分責失，表現不算理想，不過隨後5場比賽，投6局僅失1分，最快球速也飆到148公里，表現漸入佳境，總計他在二軍出賽6場，繳出1勝1敗、1救援、1中繼，自責分率2.35成績。

如今35歲的潘威倫將有望成為中職兩聯盟合併後，首位達1000K里程碑的本土投手，獅隊也安排38歲陽建福與35歲林岳平成為他最好的後盾，盼3老將聯手拿下勝利。蔗總說，這是非常棒的組合，這三個人一起迎接紀錄，希望他們也把比賽贏下來，迎接一生難忘、極具紀念價值的1勝，蔗總也呼籲球迷們，一起進場見證歷史性的一刻。

(中時電子報)