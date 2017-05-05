汽車急切逆向入加油站 騎士失控撞上慘死

61歲黃姓男子在今日下午3時許，駕駛自小客車沿三峽區介壽路二段往南行進時，突然左轉切入對向加油站，結果直行的33歲林姓男騎士因緊急煞車而失控撞上汽車，送醫後仍告不治。

警方表示，當時黃男駕駛汽車，為貪圖方便從介壽路左轉到加油站出口，準備逆向進入加油站，騎乘機車的林姓男子見狀後緊急煞車，卻疑因車速過快且天雨路滑而失控摔車，並攔腰撞上了黃男汽車。

警消據報前往處理，但林男送醫急救後仍不治，至於黃男酒測值則為零，目前警方正深入調查釐清車禍責任。

(中時)