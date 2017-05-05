許歷農挺洪還挺郝？ 郝龍斌：感謝許老爹全力支持
國民黨黨主席選情激烈，先前洪秀柱陣營稱軍系大老「許老爹」許歷農支持洪秀柱，而非支持郝龍斌，甚至還說郝陣營捏造文書，國民黨主席候選人5日郝龍斌指出，選舉最好還是正向選舉，不要網內互打。他強調，「許伯伯、許老爹一直非常照顧我，當初參選，他也給我很多鼓勵，他是我的競選總部軍系後援會榮譽總會長，積極幫我拉票，我非常感謝！」
郝龍斌表示，他從小眷村長大，而且是黃復興系統培養的子弟，黃復興支持他是很正常的事，他絕對會積極爭取黃復興黨員同志的支持；同時，他表示，選黨主席不能只靠黃復興，更要積極爭取所有黨員的認同與支持。
郝龍斌認為：「未來，我們要團結這個黨，而不是在黨裡分黃復興或其他分支，如何團結國民黨？如何讓全黨團結一致對抗民進黨？是他參選黨主席最重要的目的！他強調，類似這種互相攻訐、內鬥內行、外鬥外行的醬缸文化，一定要革除！」
談到2018年，國民黨要推出誰競逐台北市長？郝龍斌指出，他和台北市的基層、里長持續密切溝通，他知道基層對於黨內一些人才都覺得很優秀，例如前行政院長張善政、立委蔣萬安、立委賴士葆、立委曾銘宗、花蓮縣長傅崑萁、甚至韓國瑜，基層都覺得很優秀，他願意幫每一個優秀同志爭取勝選，他若擔任黨主席，將成立市政監督團，提供想爭取市長候選人同志資源及協助。
他認為，只要國民黨團結，有好的候選人，2018首都之戰，國民黨勝算大。
(旺報)
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