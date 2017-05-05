陳曉東患急性眼疾 坦然「大不了以後戴眼鏡唱歌」

陳曉東罹患眼疾，包紮後休息中。（圖／取自陳曉東微博）

陳曉東笑說「大不了以後戴眼鏡唱歌」。（圖／取自陳曉東微博）

陳曉東2014年結婚成家。（圖／中時資料照片）

41歲香港電眼男神陳曉東2014年甜娶台灣女友王妤嫻，育有2女，今(5日)傍晚他在微博丟下震撼彈，自述罹患急性青光眼、葡萄膜炎，所幸打針治療後病情獲得控制，他也坦然說：「假如視力回不到原來那以後戴著眼鏡唱歌！」並感謝粉絲關心。

陳曉東稍早分享眼睛包紮後休息病照，說：「急性青光已經好轉，眼壓已恢復正常，因為葡萄膜炎這兩天左眼右眼各扎一針局部激素，待醫院觀察第四天，假如視力回不到原來那以後戴著眼鏡唱歌！天降橫禍當犯太歲！會積極面對！謝謝關心。」

照片中可見眼睛包著的陳曉東躺在病床上休息、打點滴，雖他表示會勇敢對抗病魔，但仍讓不少粉絲相當擔心，說：「盼早日康復」、「嚇死我了」、「要好好休息啊別亂跑」。

(中時電子報)