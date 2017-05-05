桃猿打瘋了！13比4大勝統一獅
Lamigo桃猿昨不敵中信兄弟吞敗，5日回到溫暖的桃園主場對戰統一獅，火力大放送一吐怨氣，全場狂掃16支安打，進帳13分，還在2下演出連續4打席二壘安打，追平中職史上紀錄，加上洋投史博威霸氣6局飆出個人新高的12次三振領軍，終場猿隊就以13比4輕鬆拿下勝利，中止獅隊2連勝。
此役桃猿雖面對2連勝中的獅隊，不過回到主場的他們毫無懼色，首局就靠郭嚴文安打和陳鏞基失誤，1出局就攻占一三壘，緊接著林泓育在敲適時安打，助猿隊先馳得點1比0領先。布魯斯被打得暈頭轉向，滿壘後又送出保送，免費奉送獅隊第2分，才連飆2K下莊。
然而到2下，布魯斯又遇亂流，先解決梁家榮抓下1出局，緊接著竟連同郭嚴文、王柏融、林泓育、陳俊秀連4支二壘安打在內，挨了6支安打失掉5分，隨後獅隊6上換上蔡萬霖，卻也遭猿隊狙擊，失掉1分。反觀史博威則持續火燙狀況，前6局讓獅隊打者一無斬獲，還狂飆12次三振。
隨後獅隊雖在7上趁猿隊換下史博威之際，找到突破點靠3支安打追回4分，不過猿隊此役打線全面爆發，完全不給獅隊情面，7下先有朱育賢轟2分炮，8下又靠郭嚴文二壘安打領頭，一舉再進帳3分，打得獅隊潰不成軍，終場猿隊就以13比4大勝獅隊。
(中時電子報)
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