新竹縣2議員為房屋稅請辭 議會國民黨團發聲明

新竹縣議會今照常運作。（莊旻靜攝）

由前竹北市長、縣議員楊敬賜所提的〈新竹縣房屋稅徵收率自治條例〉修正草案之1。（莊旻靜翻攝）

由前竹北市長、縣議員楊敬賜所提的〈新竹縣房屋稅徵收率自治條例〉修正草案之2。（莊旻靜翻攝）

現行〈新竹縣房屋稅徵收率自治條例〉。（莊旻靜翻攝）

新竹縣議員高偉凱、周江杰4日宣布將與2015年時所提並通過的法案同進退，將辭去議員職務，此舉在新竹引發熱烈討論，新竹縣議會國民黨團今（5日）發出聲明稿，對此事表示遺憾，也「希望2位議員慎思，以免辜負選民之託付」。

高偉凱、周江杰2015年提出〈新竹縣房屋稅徵收率自治條例〉草案，將非自住之其它供住家用房屋的稅率提高至2.5％，在2016年通過並實施，依據新竹縣稅捐稽徵局統計，縣內計有1萬7890戶受影響，約占總戶數比例8.6％，預估增加稅收8550萬元。

不過前竹北市長、議員楊敬賜在2016年10月份提出修正草案，將2.5％調整至1.6％，獲得18名議員連署支持，這項草案4日在議會中3讀通過，堅守立場的高偉凱、周江杰即宣布「要與所提法案同進退」，決定辭去議員職務。

新竹縣議會國民黨團今天發聲明指出，儘管非自住房屋稅率調整至1.6％，但仍比包含基隆市、新竹市、苗栗縣在內的16縣市所課徵的1.5％相對較高，且今年縣府同步調高新建房屋構造標準單價、及地段率，「加乘效果導致民眾稅負激增引發民怨，且將租稅成本轉嫁於購屋者及承租人，反使經濟弱勢者負擔更加沉重」，指出所提草案仍符合「租稅公平原則」。

依據現行〈新竹縣房屋稅徵收率自治條例〉，住家用房屋課徵稅率為現值的1.2％，「非自住及其他供住家用房屋」在2戶以下者，每戶為現值的2％，3戶以上者則為2.5％。4日通過的草案則將修正為「非自住及其他供住家用房屋」照現值1.6％課徵，並刪去2戶以下2％、3戶以上2.5％的差別稅率。

財政部在2014年7月宣布「住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準」，規定住家用房屋適用於「本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內」，依此標準，在新竹縣需擁有4戶以上住宅，才會被〈新竹縣房屋稅徵收率自治條例〉課到「非自住及其他供住家用房屋」稅金。

《新竹縣議會國民黨團聲明稿》全文如下：

一 、有關本會105年5月4日修正通過新竹縣房屋稅徵收率自治條例修正案，將房屋稅率調降為房屋現值1.6％，並自同年7月1日開始實行，勞動黨高偉凱議員以及綠黨周江杰議員因本修正案3讀通過大動作表示辭去議員乙職本黨團所有議員表示遺憾。民主政治乃少數服從多數，2位議員因其主張未獲得多數議員之認同即大動作表示辭去議員職務，本黨團希望兩位議員慎思，以免辜負選民之託付。

二 、此次房屋稅率修正案，昔由曾任竹北市長楊敬賜議員提案，並經19位議員連署，修正之理由鑒於目前台灣經濟不景氣，失業率攀高，為降低縣民稅負，並提升本縣投資環境，爰提案修正本縣房屋稅徵收率自治條例，將現行條文第2條第1項第1款針對本縣非自住之其他供住家用房屋，修正為按其房屋現值1.6％課徵，刪除2戶以下及3戶之上之差別稅率。本縣非自住之其他供住家用房屋稅率降為1.6％昔參酌全國各縣市之訂定情形，全台共有16個縣市(基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、及彰化16各縣市)均採單一稅率百分之一點五。新竹縣修正為1.6％徵收，實已高出上開16縣市0.1%並無違反租稅公平之原則。

三、本次修正案因兩位議員於協商時希望以1.8％之稅率徵收，未經多數議員採納於本修正案3讀通過後表示辭去議員職務，本黨團再次表達遺憾與深感不解，為人民看緊荷包以免政府增稅乃民意代表應盡之職責，多數議員均接獲人民之陳情認為縣府同步調高新建房屋構造標準單價及地段率，加乘效果導致民眾稅負激增引發民怨，且將租稅成本轉嫁於購屋者及承租人，反使經濟弱勢者負擔更加沉重，希望房屋稅率能比照周邊其他縣市之稅率徵收。又據悉本縣105年不動產評價委員會已於105年6月24日開會審議同過，重新評定「新竹縣房屋標準單價表」以財政部72年函頒之房屋標準單價表為基準分3年調整，第1年調漲增加0.5倍第2年調漲增加1倍，第3年調漲增加1.5倍，以新增改建房屋為適用對象，並自105年7月1日起實施，由於調幅甚巨，房屋稅額亦隨之大幅調高，民眾大感吃不消。

四、本黨團再次重申本次房屋稅修正案完全符合租稅公平原則，並非為任何人量身打造，部分不同意本修正案之議員因尊重多數議員之意見，方符合民眾之利益及民主法治之原理原則。

(中時)