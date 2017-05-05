美國4月就業成長加速 失業率創10年低點

美國勞工部周五公布，4月非農就業人口經季節調整後較3月增加21.1萬人，是3月增幅的兩倍以上，且4月失業率4.4％更創下2007年5月以來最低點，令外界更加確信聯準會今年將持續升息。

回顧今年1、2月美國非農就業人口增幅皆超過20萬人，但3月就業成長減速。勞工部周五將3月非農就業人口增幅下修為7.9萬人。華爾街日報日前調查分析師預期4月非農就業人口增加18.8萬人，沒想到實際結果締造1月以來最大增幅。

另一方面，美國人口高齡化導致近年來勞動參與率偏低，連帶壓低整體失業率。周五報告顯示4月勞動參與率從63％降至62.9％，而失業率也從4.5％降至4.4％，低於分析師預期的4.6％。

(工商)