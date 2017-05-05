台灣購物袋變藝術品，躍進西班牙展覽

經過彩給一個個購物袋變成裝置藝術，成為一種美麗的風景。（馮惠宜）

台中中友百貨及國際彩墨畫家聯盟共同舉辦「代代相傳-青年學生購物袋彩繪展」，即日起於中友百貨B棟9-13F迴旋步梯挑高空間展出。（馮惠宜攝）

這個厲害，台中中友百貨購物紙袋六月中將前進西班牙兩地的藝術中心展出！透過與國際彩墨畫家聯盟合作，中友百貨號召大專、高中生彩繪購物袋，將藍色紙袋變藝術品，5日起更率先在館內舉辦「代代相傳-青年學生購物袋彩繪展」，讓消費者搶先目睹即將飄洋過海到西班牙CANDIA（加利西亞）市Coll Alas展覽中心和Biblioteca展出的這些作品。

中友百貨和國際彩墨畫家聯盟合作「代代相傳-青年學生購物袋彩繪展」，邀請台中教育大學、嘉義大學、台中一中93名美術系、美術班的學生，以「蝶花共舞」為主題，將夢想和創意揮灑於購物袋，只見一個個印有「中友百貨」藍色紙袋，被繪上仕女圖、或畫上花卉，在迴旋梯高高掛起，既壯觀又美麗。

此次參展作品，分別由台中教育大學莊明中教授、嘉義大學謝其昌教授、台中一中朱忠勇老師所指導，有93位美術系班學生創作，也透過國際彩墨聯盟爭取到出國展出的機會，在中友百貨展到6月5日後，隨即將移師西班牙加利西亞展出。

國際彩墨畫家聯盟會長黃朝湖表示，年輕藝術愛好者勇於創新及實驗新的媒材創作，這次彩繪作品，充滿年輕人的想像力和創造力，也可以看出台灣年輕一代藝術愛好者的實力和表現力。謝其昌說，這次活動以花和蝴蝶為主要題材，透過學生的藝術思維，在作品呈現上都展現出多元性與創意性。

朱忠勇表示，孩子們呈現的是他們眼中年輕世代的美學觀與視角，如蝴蝶展翅飛翔在同溫層中，期許能閃現出這個世代的文化光譜。

(中時)