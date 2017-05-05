世大運維安 新竹縣警局早有準備

警政署副署長周文科（中穿背心者）今赴新竹縣，視察世大運維安整備狀況。（莊旻靜翻攝）

新竹縣警察局向警政署說明世大運維安、反恐整備狀況。（莊旻靜翻攝）

新竹縣警察局向警政署說明世大運維安、反恐整備狀況。（莊旻靜翻攝）

2017台北市界大學運動會在新竹縣共有4項賽事、3個場地，新竹縣警察局為了維護比賽時的治安及安全，由局長溫枝發多次帶領相關幹部勘查場館，警政署副署長周文科今（5日）與幕僚赴新竹訪視整備狀況，也肯定新竹縣警局的維安部署、反恐作為。

世大運將在8月19日至30日之間舉辦，其中武術、柔道競賽等將在新竹縣體育館競技，而新竹縣游泳館將有水球、第2運動場則有足球競賽等。溫枝發今天陪同警政署副署長周文科等人，勘查4場館並說明新竹縣警局的勤務分布。

溫枝發表示，此次以「中央全力支援，地方全權負責」原則、「安全第一、服務熱心、積極投入、相互支援」理念，整合警局內勤科室、外勤分局等，強化預警情報蒐研，將可立即提供必要的警力與裝備，達到維安部署及反恐作為。

(中時)