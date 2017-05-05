賴士葆直播2020投誰 郭台銘橫掃蔡英文

賴士葆直播民調

《時報周刊》5月5日報導，當民眾被問到明天若是總統大選，會把票投給蔡英文總統或鴻海集團董事長郭台銘？結果，蔡僅獲得2成4支持，郭台銘則拿下3成5支持，顯著領先蔡逾11個百分點。

而國民黨籍立法委員賴士葆在臉書直播民調，2020總統大選，如果郭台銘與蔡英文都參選，您要支持哪一位？截至5月5日晚間9時，郭台銘以4775票橫掃蔡英文的80票，領先幅度逾98％。

而日前根據《時報周刊》委託艾普羅所做的民調，20至29歲年輕族群，小英支持率35.8％，僅小贏郭的28％。至於30歲以上有工作經驗的中壯年，特別是40到59歲幾乎一面倒挺郭，顯見郭台銘對經濟選民極具吸引力。

(中時電子報)