金門迎城隍「掃路」夜巡 17年來僅見

董、李排爺神氣十足通過北門街。（李金生攝）

金門迎城隍後天登場，今晚先「掃路」淨街。（李金生攝）

夜巡隊伍可見除穢的「淨油」。（李金生攝）

顏、柳將軍夜巡經過模範街口廣場。（李金生攝）

城廂四里境主神明參加夜巡，確保412遶境「香路」乾淨、平安。（李金生攝）

城隍爺駕前的范、謝將軍與「泰山廟」東嶽大帝夜巡掃路。（李金生攝）

文化部指定為國家重要民俗的「金門412迎城隍」即將於後天登場，後浦城廂四里境主神明今（5）日晚間在信眾的簇擁下，遶行大街小巷「掃路」夜巡，鞭炮聲此起彼落，熱鬧滾滾！

當地文史工作者李秉鈞指出，這是金門30幾年以來，第2次在迎城隍之前進行掃路夜巡儀式，最近的1次則是17年以前，相當難得一見。其過程是在農曆412迎城隍之前，先由四里境主神明夜巡當日遶境路線，具有掃路淨街「除穢」，驅除不乾淨的東西，嚴令迴避城隍爺出巡儀仗的用意。

今晚7時，四里境主神明神轎在浯島城隍廟集合後，即會同范、謝將軍和顏、柳將軍及董排爺、李排爺，沿著後天巡安的「香路」迤邐前進，吸引當地鄉親和遊客駐足圍觀。

(中時)