民進黨執政將滿1週年 唐鳳拒絕為內閣打分數

行政院政務委員唐鳳（左）。(圖/中央社資料照)

民進黨執政將滿1週年，但根據最新民調顯示，過去原本最支持的年輕族群，不滿意度卻高達6成，顯然對整體執政感到失望。而今（5）日，行政院政務委員唐鳳與媒體茶敘，被問及要為行政團隊打分數時，他則斷然拒絕回答，並說，自己從小就非常討厭別人給我打分數。

入閣已滿半年的唐鳳，今與媒體茶敘，也開放線上提問，針對開放政府、亞洲矽谷計畫、假新聞機制查核等議題，暢所欲談；不過當被問到要給上任將滿一年的執政團隊打分數時，唐卻直言，由於其從小就非常討厭別人給自己打分數，己所不欲勿施於人，「所以別人要我打分數的時候，我一概拒絕。」

此外，關於有外界在傳，唐鳳將出手管控網路謠言一事，他則表示，「這個東西本身就是一個謠言。」強調若網路謠言和不實訊息觸法，那就回歸法律執行，但如果未觸法，那國家也不該設計法規侵害新聞或言論自由，他認為網路上的動作和現實生活不該適用不同法律。

(中時電子報)