婦人穿梭車陣企圖撞車輕生 員警即刻救援
51歲郭姓婦人與男友感情不睦、發生爭執，昨天上午徘徊車水馬龍的馬路，企圖朝車衝撞輕生，鹽行派出所警員楊惠豪與李育維2員巡邏途中驚見，即時飛撲到車道中將郭婦拉回來，一度遭抗拒，場面險峻，所幸，最終及時挽回一條寶貴生命。
永康警分局表示，昨天上午9時40分，兩員巡羅行經永康區中正二街與正南三路口時，發現郭婦於馬路中遊蕩徘迴，步履躝跚，並試圖朝車陣衝撞對向來車，楊、李2員見狀立即鳴笛示警，快步飛撲上前抓住該名婦人，將其從車道中拉回路邊，卻遭該婦抗拒，眼見路上車輛不時呼嘯穿梭，若稍有不慎，3人恐遭車撞擊。
員警幾番折騰勸說後，終將婦人半推半拉帶回路邊。該婦眉頭深鎖，時而哭天喊地、時而咆哮喊叫，後無力癱軟在路邊，經楊、李兩員撫慰情緒才稍微平緩。
婦人後來卸下心防，坦言因與男友起口角而心情不佳，認為男友薄情寡義，萌念輕生，所幸楊、李2員巡邏經過發現，在千鈞一髮之際，挽救了一條寶貴的生命。遂將郭婦先帶返派出所安置開導，並通知其父母到派出所將其帶回，家屬也很感激員警義舉。
永康警分局長張榮興表示，警員楊惠豪與李育維即時搶救欲輕生民眾生命，熱心助人，精神可嘉；並呼籲民眾應珍惜生命，如有不順遂情事或遭遇逆境，千萬別做糊塗事，勇敢求助，一定可以找到出路。
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