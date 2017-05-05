同梯不同命 猿捕手張閔勛渴望站穩一軍

看同梯21U的國手站穩一軍，猿隊捕手張閔勛看了好心癢。(本報資料照)

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Lamigo桃猿捕手張閔勛日前本季首登一軍，不過由於猿隊捕手已有林泓育、黃浩然卡位，相對壓縮張閔勛的上場機會，看著同時間進職棒、同為21U國手的李宗賢、蘇智傑、陳傑憲等人都站穩一軍，他5日坦言很渴望能上場，「不過這半年甚麼壞狀況都遇過了，打不好就慢慢調整，繼續等待機會。」

張閔勛2016年以第一指名之姿加盟猿隊，不過去年第一年表現還未有突破性演出，出賽9場繳出打擊率1成82、長打率2成27、上壘率2成50成績，今年開季未能擠進一軍名單。他本季從二軍出發，6場下來打擊率2成35、上壘率3成81、長打率3成53，在劉時豪右手肘發炎的情況下，1日首登一軍。

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張閔勛坦言，第一指名進職棒確實會有壓力，看同梯一個個站穩一軍先發，自己也想上場，但猿隊打者都很強，只能努力做好準備，把握住機會表現。相較之下，跟張閔勛同梯的楊岱均命運就好多了！他雖也因陳俊秀卡在前而出賽數少，不過靠能繳3成打擊率的實力，仍在一軍占一席之地。出賽不固定，楊岱均如何維持表現？他沒有訣竅，就是在場下，努力在心理和身理做足上場的準備。

(中時電子報)