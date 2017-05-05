職業風範 夏維耶給台灣的不只是球技！

陳昌源的職業風範是中華男足的寶貴資產。（本報資料照片／杜宜諳攝）

「足球貴公子」陳昌源（夏維耶，Xavier Chen）今天宣布重返中華男足，不但球迷叫好，「台灣一哥」陳柏良等多名現役國腳也表示非常開心。陳昌源的好，不只是他的出色球技，他在場內外所展現的職業風範，更是所有球員的榜樣。

除對汶萊因小腿受傷缺席，陳昌源參與了中華男足在2018世界盃資格賽的系列賽事，前教頭陳貴人與他互動最多，也被陳昌源的職業風範深深折服。

陳貴人指出，當時世足資格附加賽對汶萊之戰，陳昌源因小腿受傷缺席主場首回合，也無法隨隊出征汶萊，結果他把自己的球衣等服裝配備自費送洗後，摺得整齊交給教練團並表示：「這些我用不到了，繳還給球隊。」讓陳貴人印象極為深刻。

「昌源真的很客氣，一點也不大牌。」陳貴人說。

前中華男足教頭陳貴人（左）相當尊重陳昌源的意見。（本報資料照片／李弘斌攝）

那次對汶萊的系列賽，也曾爆出陳昌源自掏腰包買機票效力中華隊的爭議。其實中華足協沒有要陳昌源埋單，是他覺得從中國大陸到台灣出賽，機票小錢自己處理即可。甚至在高雄就診檢查腿傷，陳昌源還要自付醫藥費，隨行的助理教練方靖仁直說不可，陳昌源才作罷，由公費支應。

中華隊賽前住宿下榻飯店時，陳貴人知道陳昌源的足球素養，有時也邀他到房間和教練團聊天交換意見。而令陳貴人吃驚的是，明明住同一層樓隔幾道門，陳昌源按門鈴時，竟然穿著全套中華隊練習服與運動鞋，知道以自己的國腳身分，一舉一動都代表著台灣，職業風範可見一斑。

據了解，陳昌源這次由律師代表與中華足協簽下出賽備忘錄，將全程參與剩餘的2019亞洲盃資格賽。也許33歲的陳昌源未來代表台灣的機會已經不多，但每次出賽都是球迷的福氣，也值得年輕國腳把握機會，學習他的職業風範與態度。

(中時電子報)