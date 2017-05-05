江柏樂下戰帖 索非亞現身疲憊解答「靈界說」
瑤瑤主演電視劇《通靈少女》收視掀熱潮，讓女主角原型、前靈媒索非亞爆紅。然而命理師江柏樂看完索非亞以前著作，對書中論點難以認同，甚至下戰帖要踢館索非亞。對此，索菲亞今晚也與導演陳和榆、製片劉瑜萱在臉書開直播與粉絲互動，不過卻被發現她一臉疲憊，整個人無精打采。
索非亞在江伯樂下戰帖後，首度現身臉書直播，不過她明顯懶理外界紛擾，被導演問及「索非亞看的到動物靈嗎？」還忍不住抱怨已經金盆洗手，希望大家忘記她吧，同時也感謝大學同學願意接納她、不把她當怪咖，也感謝棒球把她拉回正常人生。
索非亞稱自己這輩子再活也沒幾年，真的很希望能快快樂樂的活，「靈界會怎樣？反正大家都會死，就自己去看吧。」導演隨即接話，索非亞拒絕再回答這類事情。她也坦言：「我累了啦，可以問我棒球規則。」
最後索非亞表示：「謝謝這段神奇旅程，希望趕快回歸正常生活。」透露要快點回去上班，不然會被開除，因為特休都用完了。
至於《通靈少女》續集或電影版何時有譜？導演表示目前還在跟HBO內部討論中，不管怎樣希望下部作品不要只是跟風，而是我們自己都覺得是有價值的，所以需要時間休息、讓腦袋淨空一下，才會有好的想法。
(中時電子報)
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