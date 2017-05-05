政府負債率36.7％ 陸稱風險可控
大陸財政部相關人士近日指出，截至2016年底，大陸地方政府債務共15.32兆元（人民幣，下同），換算地方政府債務率爲80.5%，加上中央政府債務12.01兆元，兩項合計大陸政府總債務為27.33兆元。
據中金網報導，依大陸國家統計局公佈2016年GDP初步核算的74.41兆元計算，大陸政府債務負債率為36.7%，低於主要市場經濟國家和新興市場國家水平，研判風險總體可控。
財政部負責人也指出，一些地方政府違規舉債、融資的問題仍時有發生，部分金融機構對融資平臺公司等國有企業，提供融資時仍要求地方政府擔保。這些行爲違反現行法規制度，拉抬財政金融風險。
針對這些問題，大陸財政部近日也會同發改委、大陸司法部、人民銀行、銀監會、證監會等，跨部門印發《關於進一步規範地方政府舉債融資行爲的通知》，進一步規範地方政府舉債融資行爲，依法明確舉債融資的政策邊界和負面清單。
(旺報)
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