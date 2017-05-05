高雄長庚緊急腦血管栓塞移除 成效卓著
68歲王先生有高血壓病史，4月底吃早餐時突然左側肢無力，且有耳鳴、口齒不清、步伐搖晃等症狀，趕緊送醫治療，高雄長庚診斷為基底動脈拴塞，立即施行動脈血栓移除處置，經過持續治療，王先生已能自己步行出院返家療養，幾乎沒留下後遺症。
「那時都很清醒，能清楚聽到外界活動，就是講不出話、無法移動手腳！」王先生回憶發病時的情形，送到醫院時醫師先給予靜脈注射血栓溶解劑，治療後未見改善，經腦部電腦斷層血管攝影檢查，才確認基底動脈栓塞，改以動脈血栓移除治療，當血栓移除後，他開始能夠說話、移動手腳。
在高雄長庚腦血管科主任張谷州推動下，由放射科醫師許世偉主導，整合急診、放射、神經內科的篩選、診斷、治療流程，由靜脈血栓溶解進展到動脈血栓移除。去年起，高雄長庚配合屏東縣衛生局成立雲端諮詢作業，協助屏東縣緊急處置腦血管疾病轉診到高雄長庚接受血栓移除，成效良好。
張谷州表示，血栓移除治療使用的器械，2015年已獲衛福部使用許可證，今年2月全面健保給付，造福台灣腦中風民眾。不過，由於腦部血栓移除診斷過程複雜，治療條件嚴格，受限於人員及儀器設備，實施難度頗高，至今全世界仍只有少數醫學中心為主的醫院能執行。
他指出，血栓移除治療的效果，2015年起已有7個以上的跨國大型研究證明有效，中重度腦梗塞病患治療後，3個月內約有4成病患恢復良好，比現有治療方式增加1成以上，然而，所有病人仍有2成左右死亡率，血栓移除治療手法及治療器械仍在持續改進中。
(中時)
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