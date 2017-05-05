高市教育局呼籲舉報「狼師」 至今無人檢舉

補習班「狼師」事件引發各界關注，高市教育局事發後公開呼籲，若有遭受補習班老師性騷擾、性侵害的學生，可向警方或教育局舉報，將狼師繩之以法，不過，至今過了4天，仍然沒有任何人出面檢舉。

高市近3年並未發生補習班老師性侵、性騷擾學生個案，教育局表示，補習班聘用教師前，必須請老師檢附無刑事紀錄證明（良民證），教育局不定期稽查，也會核對老師的良民證，並在不適任教師查詢系統中進行檢核，避免有問題的老師轉往補習班教課。

高市教育局長范巽綠強調，絕不允許補習班有狼師，一旦查獲屬實，絕不寬貸，若補習班未依法聘用教師，會依《補習及進修教育法》第25條規定，視情節對補習班予以糾正、限期整頓改善、停止招生或撤銷立案。

高市教育局主祕游淑惠則表示，補習班聘用教師前，必須請老師檢附無刑事紀錄證明，也就是俗稱的「良民證」，教育局人員平時到補習班稽查，也會核對受聘教師是否都有良民證，且檢核並無不適任教師紀錄。

她說，最近狼師事件鬧得沸沸揚揚，教育局再三呼籲，若有遭受補習班老師性侵、性騷擾情事，應勇敢出面向教育局檢舉，一起將狼師繩之以法，不過事件爆發至今，完全沒有接獲任何通報。

高市教育局建議，家長平時應加強建立孩子對自我身體保護的意識，也要多關心孩子，若發現有異狀，可立即關懷詢問，一旦發現疑似遭狼師性騷擾、性侵害，也要勇於出面向警方、113婦幼保護專線、社會局家庭暴力及性侵害防治中心、教育局通報，相關機制會立即啟動，並善盡保密義務保護被害人。

(中時)