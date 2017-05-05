觀光業挺管碧玲 趙天麟萬人造勢
有意參選高雄市長的立委趙天麟，今晚在中正高工籃球場舉辦「大高雄新經濟之夜」晚會，是幾位綠營參選人中，首位舉辦萬人大型造勢活動；另名也要參選市長的綠委管碧玲，則和各商圈、飯店代表成立觀光產業之友會，宣示人氣。
管碧玲今天下午在蓮潭會館成立觀光產業之友會，約500名觀光業者到場力挺，管媽特地打出「海洋首都觀光產業新市力」宣言，強調管媽團隊對於「美麗的產物」做得最好，在她手中，高雄觀光建設一定做得很漂亮。
大高雄市觀光商圈總會長林永馨代表業者上台力挺管媽，他說，管碧玲11年前就準備好要選市長，據他了解，當時是讓賢給陳菊先選，這次可以說是「花媽做完換管媽」，相信未來高雄觀光產業在管碧玲手中會越來越好。
趙天麟晚上舉辦大型造勢晚會，邀金曲歌王翁立友、慈善歌后詹雅雯上台開唱，現場人山人海，號稱萬人出席，是綠營有意參選市長的立委中，率先舉辦大型造勢晚會的參選人，為選戰熱鬧敲響第一鑼。
趙天麟在競爭者中最年輕，既是優點也是阻力，他特地列舉美國總統歐巴馬、法國總統參選人馬克宏、英國大倫敦市市長薩迪克‧汗、加拿大總理賈斯汀‧杜魯道、日本大阪府知事橋下徹等國外年輕民選首長例子，強調沒有老舊政治框架與包袱的年輕領袖，才能大刀闊斧改革、創新。
(中時)
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