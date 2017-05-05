南韓總統大選缺席投票 破26％創新高

南韓總統大選9日登場，但4、5日先舉行總統選舉缺席投票（不在籍投票），截至5日下午6時結束，共有1107萬多人參與缺席投票，占4247萬多選民總數的26.06%，遠超過2016年國會選舉的12.2%、2014年地方選舉11.5%的最終投票率，創下歷史最高紀錄。

「缺席投票」目的在提高民眾投票意願，可讓選舉日當天因故無法投票的選民，能有提前投票的機會，該制度在2013年上半年南韓國會補選時首度引進。

韓聯社5日報導，缺席投票為期兩天，世宗市的投票率34.38%，全南韓最高，在野黨票倉全羅南道以34.04%居次，值得一提的是全羅南道谷城郡有40.58%的選民提前投票，是南韓唯一一個投票率超4成的基層選區。

釜山市投票率為23.19%，倒數第三，大邱市為22.28%全國墊底，可見右翼支持者投票熱情低落，與渴望變化的左翼選民踴躍投票形成鮮明對照。

選民持身分證件，即可在3507處缺席投票站投票，首爾火車站、龍山火車站、仁川機場等主要交通樞紐也設有票站。

(旺報)