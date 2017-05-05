從小扎根！消防局新店高中防火宣導

新北市政府消防局第四救災救護大隊新店分隊今（5日）下午2時至新店區新店高中進行進行各式宣導及實作。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局第四救災救護大隊新店分隊今（5日）下午2時至新店區新店高中進行進行各式宣導及實作。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局第四救災救護大隊新店分隊今（5日）下午2時至新店區新店高中進行進行各式宣導及實作。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局第四救災救護大隊新店分隊今（5日）下午2時至新店區新店高中進行進行各式宣導及實作，所進行項目有：防溺宣導、CPR宣導、室內消防栓操作要領、用火用電安全及濃煙體驗等。並因應暑假即將來臨，對於戲水時應注意自身安全及到有救生員看守之地方進行遊憩。

第四救災救護大隊長蕭力愷表示，針對學齡層之防火宣導，不僅僅是傳達正確觀念外，更要使他們如面臨災害時第一時間使自己傷害降到最低外，更要臨機應變進而降低災害所帶來的影響。

(中時)