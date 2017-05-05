新竹台大擴建案落後？市府澄清
外傳台大新竹分院擴建案因在新竹市用地取得落後，考慮將重心轉移到鄰近的竹北市，新竹市議會今天跨黨團與會，邀請市府及台大方面派員說明，要求務必將醫院留在新竹市。
市府都發處長陳永源表示，市府與台大多次溝通協調，目前已通過都市計畫，整個5.1公頃文大用地面積只剩農田水利會的0.14公頃還沒處理完成，市府正計畫在東大路與鐵道路口的市三用地辦理跨區市地重劃。
市府強調，前年12月24日，都市計畫經內政部都委會審議通過後，即積極召開會議，並透過多次親自拜訪方式與地主說明，因受法令規定需取得地主同意，持續溝通協調中。
台大新竹分院副院長楊宏智指出，新竹分院擴院計畫已經討論多年，新竹院區如果能如期完成的話，整個醫療還是會以新竹市為主，但目前用地取得落後半年的時間，如果一直延遲，急重症有相當大一部分就可能會轉到竹北生醫園區。
市議員許文棟、黃美慧直言，與地主的談判不能無限期延長，一定要有替代方案。議長謝文進與多位議員則是建議，市府溝通過程，要跟地主誠意說明，如果地主遲遲不同意，則考慮是否由市府自行編列預算價購農田水利會的地，早日完成用地取得的問題。
此外，市議會在本月份召開的定期會，也將安排市長針對台大新竹分院擴建案進度，進行專案報告
對此，市府表示，感謝議會協助溝通，將積極協助擴院，讓新竹市民享有更好醫療服務。未來取得完整文大用地內之市有土地後，將積極配合台大醫院新竹分院擴院計畫期程，辦理撥用事宜。
(中時)
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