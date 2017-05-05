馬克宏周五民調領先勒龐幅度擴大

法國總統大選決戰進入倒數，中間派總統候選人馬克宏(Emmanuel Macron)周五在民調上繼續擴大與對手勒龐(Marine Le Pen)的領先幅度。可望成為法國有史來最年輕總統的馬克宏聲稱，若他選上法國總統，他將要求歐盟在與英國進行脫歐談判時應採取統一強硬態度。

到目前為止馬克宏支持率正不斷領先勒龐。根據民調機構Elabe為FM電視台與LExpress周刊進行的最新民調預測，在周日第2輪投票，將有62％選民將會投票給馬克宏，不僅較上次調查增加3個百分點，並還創下兩周前首輪投票以來最高支持率。僅有38％選民表示將會支持勒龐。

(工商)