美國眾院將重心轉向稅改計畫

在美國眾議院周四以些微票數通過用來推翻歐記健保的新版健保改革案後，目前由共和黨掌控的眾議院已把重心轉向稅改計畫。

美國眾院四以217票對213票的4票之差，驚險通過健改案，也讓外界對於共和黨有能力執行重大立法的信心大增。共和黨推動的健改案在3月因缺乏黨內支持，導致該案在最後關頭被迫臨時撤案。

在眾院表決推翻歐記健保後，對美國總統川普與共和黨是一大勝利，有助他們日後推動下一個重大立法也就是稅改計畫。

(工商)