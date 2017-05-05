IBM前景不妙 巴菲特大砍持股

美國老牌科技大廠國際商業機器(IBM)後市越來越不樂觀！股神巴菲特(Warren Buffett)周四公開表示，由於對這家公司近幾年的營運表現感到失望，今年稍早已大砍約3分之1或2,800萬股的持股。

巴菲特是在接受美國財經媒體CNBC專訪時做以上表示。他說：「我現在對IBM的看法與6年前買進時有所不同，簡單說是比較悲觀，所以當今年稍早該檔股票股價漲破180美元時，我們就出脫很大一部份的持股。」

(工商)