高盛警告 脫歐可能造成倫敦陷入停滯

高盛執行長貝蘭克梵(Lloyd Blankfein)警告，英國脫歐的風險可能導致倫敦金融中心的發展陷入停滯，高盛已就英國脫歐擬定一套應變方案，不排除將英國部份業務與人力轉至歐陸。

貝蘭克梵是在接受英國廣播公司專訪時做以上表示。在有關倫敦金融中心過去30年來長期擴張的趨勢是否可能因脫歐而告逆轉的問題上，貝蘭克梵表示：「我不認為趨勢會完全逆轉。」

但他進一步指出：「但一定會停滯，甚至可能有一點倒退，這得視情勢的發展，但變數實在太多了，我也明白目前一切都是未知數。」

(工商)