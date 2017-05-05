曉雲法師「清涼藝展 ─ 妙峰高處」 即日起開展
曉雲法師研究學會及華梵佛學研究所主辦的「第43屆清涼藝展─妙峰高處」，於即日起至19日在華梵大學文物館展出，包括華梵大學創辦人曉雲法師相關主題之著名畫作20餘幅，歡迎大家前往參觀，「用心聆聽曉雲法師畫中的聲音」。
為了讓曉雲法師的畫作能讓更多人有機會觀賞，希望清涼藝展能長長久久持續舉辦，讓曉雲法師之精神長駐人心，華梵大學董事長悟觀法師特別捐贈一百萬元與曉雲法師研究學會，捐贈儀式於5月5日的開幕典禮中舉行，由華梵大學莊南田董事代表捐贈，曉雲法師研究學會創始人仁朗法師代表接受。
曉雲法師弟子仁朗法師說，曉雲法師研究學會最大的支出就是修復曉雲法師的畫作，她會善用這筆錢，持續將曉雲法師所有的畫作修復，未來才能如數展示給大眾觀賞。
仁朗法師表示，本屆主題「妙峰高處」，旨在彰顯曉雲法師之心胸懷抱與處世風格：以天地為心、高山大海為志，能行人所不能行，一生奉獻教育，心靈境界如其畫作題詞所云：「妙峰高處不許思量」。
此次展出內容約有曉雲法師書畫相關主題創作20餘幅，華梵大學校長高柏園在致詞中表示，希望大家在觀賞創辦人畫作後，能得反省而有所啟發，悟到本性。
清涼藝展始自民國63年，由華梵大學創辦人曉雲法師首創，每年舉辦，旨在以佛教藝術紀念佛陀聖誕，並期轉化人心熱惱為清涼；曉雲法師曾榮獲86年行政院文化獎，為國寶級畫家。
一生不蓋寺廟、不當住持的曉雲法師，終生貢獻於教育，93年圓寂後，其弟子仁朗法師盡心盡力整理及維護曉雲法師遺留在華梵文物館及般若堂曉雲導師畫作護存室內珍貴的畫作，並定期舉辦藝展紀念創辦人之畫藝與道風，未曾間斷。
(中時)
關鍵字：曉雲法師
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