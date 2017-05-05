台北國際觀光博覽會 華信推出「夏日海島旅行趣」特惠
2017年TTE台北國際觀光博覽會今日起一連4天，於台北世貿一館舉辦！華信航空與華航攜手聯合參展，攤位設於世貿一館A519。副總統陳建仁、台北市長柯文哲今日特別參觀華航集團攤位，與華航集團主管們合影留念，為同仁們加油打氣、銷售好業績。
華信航空今年TTE旅展以「夏日海島旅遊趣」為主題，現場特別布置陽光、沙灘、熱氣球的渡假風情，並安排兩位華信空服、地服人員，穿著夏威夷海洋風服飾，熱情協助參觀民眾拍照打卡，非常吸睛；興奮的民眾紛紛與熱氣球、橡皮艇、熱帶魚群等情境合影，只要置入(Hashtag)華信本次旅展主題標籤(#華信帶我夏日海島旅遊趣)，現場拍照上傳FB照片，就可獲得粉紅、粉藍一對華信原子筆。
華信航空本次旅展配合馬公、金門大幅增班，規畫出「夏日海島旅遊趣」一系列旅展限定特惠價：「馬公五星喜來登3日遊6,990元起 」、「金門金食尚1日遊1,999元起 」、「台東-蘭嶼-綠島跳島3日遊8,990元起」。
華信航空與安捷飛航訓練中心、華旅網際旅行社合作，旅展現場報名參加「華信航空飛行體驗營」，就可享有2天1夜29,990元、「雙人成行、一人飛行 25,000元」、「雙宿雙飛 續住一晚 31,599元」、「兩人翱翔+台東部落一日遊 33,599元」等特別行程，這是全國第一個為航空迷量身訂作的全方位飛行體驗，開放參觀民眾報名這超人氣的體驗營。
(中時)
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