中埔鄉106年模範母親代表表揚活動「馨光草地音樂會」
這次模範母親表揚活動中埔鄉公所十分用心，有別以往，從室內走出戶外，特別商借陽陽農場舉辦慶祝活動，希望在這自然、優雅的草地上，讓各位受獎人及嘉賓們聆聽音樂、享用佳餚、欣賞母親的美麗，感謝母親的愛! 感受不一樣的母親節！
「母親是我們最初的家」，母親代表了無限的溫柔，母親為了子女付出時間與辛勞，總是把自己擺在最後，無暇打扮自己，因此公所特別邀請專業髮妝老師從下午3點開始爲母親打造妝容，讓母親的美麗再次展現!除此之外也邀請專業攝影師為媽媽們及其家人拍攝全家福，貼心服務讓媽媽直說足感心ㄟ
活動在下午5：30開始，由鄉長、陳明文立委夫人、代表會主席何韻定、中埔鄉農會總幹事李碧菁，搭乘高爾夫球車迎接母親們進場，並打造專屬的「馨光大道」，讓母親漂亮、隆重登場!
這次活動接受表揚的模範母親共有22位，現年95歲的蔡黃不纒女士家住隆興村，19歲與蔡德聰先生締結連理，緍後勤儉持家，夫妻以雜工賺取微薄薪資為生，夫妻感情鰜鰈情深，先生往生之後，蔡女士承襲中國傳統婦女美德，克苦耐勞，終身為家務繁忙，育有子女五人，對於子女的教育不曾鬆懈，子女均成家立業，皆有歸宿，家庭幸福美滿。蔡女士更參加社區老人會，秉著關懷、慈善之心，鼓勵家人參與社會公益，表現傳統婦女美德，樹立良好的典範，更贏得鄰里的推崇與敬重，實堪獲此模範母親之殊榮。
(中時)
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