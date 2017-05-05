綠金產業 中埔全台第一

嘉義縣中埔鄉種植檳榔的面積全台最多，在中埔鄉的郊區到處都可以見到檳榔樹。（余信賢攝）

台灣的「綠金」產業–檳榔在嘉義縣中埔鄉的種植面積全國最大，銷量也居全國之冠，而綠金產業也常被冠上破壞水土保持以及口腔癌殺手的罪名。今年初因中南部雨水較少，導致檳榔的產量減少許多，市場上的檳榔售價節節高昇。

檳榔最常被食用的部位是檳榔子，俗稱菁仔。早期被當作藥用植物，有祛寒治病功效，同時具有興奮、提神的效果，80年代末期起，漸漸成為台灣人提神工作、交際應酬、熬夜開車的最佳伴侶。

由於檳榔是淺根植物，當山坡地原有的植物改種檳榔時，水土保持能力會大幅下降，每當大雨來襲時，有可能會造成土石流危機。但種在中埔鄉的檳榔樹，大部分都是種植在平地，也減少土石流危機。

中埔鄉目前檳榔種植的面積約有3840公頃，而每公頃可種植1500顆檳榔樹，產量可達3000公斤左右，每公斤100顆，中埔鄉全年檳榔產量約有1176萬7630公斤，總量約有11億顆的檳榔，由此可見檳榔產業對中埔鄉的經濟發展相當重要。

中埔鄉公所表示，檳榔去年的產地批發價每粒3元左右。今年為止少雨，影響產量，量少價揚，5月以來每粒要價高達11元，市價最高每三粒五十元，漲至廿年來高價，重返昔日「綠金」榮景。

陳姓檳榔農民說，與種水果相比，種檳榔較省工，不太需要照顧，但不少檳榔農年事已高無法親自照顧檳榔樹，只好請人幫忙管理。

張姓檳榔業者表示，今年的檳榔數量比去年少了1/3，目前屬於嘉義的菁仔數量很少，甚至叫不到貨，想買也買不到，因此造成檳榔批發價上揚。

(中時)