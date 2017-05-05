檳榔葉變扇子、鞋墊 檳榔文創正夯

嘉義縣中埔鄉灣潭村的村民將檳榔葉製作成鞋墊，讓使用者在穿鞋時可以感受更舒適。（余信賢攝）

嘉義縣中埔鄉灣潭村的村民將檳榔葉製作成鞋墊，讓使用者在穿鞋時可以感受更舒適。（余信賢攝）

嘉義縣中埔鄉灣潭村的村民將檳榔葉製作成鞋墊，讓使用者在穿鞋時可以感受更舒適，中埔鄉長李碧菁也親自穿著有檳榔鞋墊的拖鞋展示。（余信賢攝）

嘉義縣中埔鄉灣潭村的村民將檳榔葉製作成鞋墊，讓使用者在穿鞋時可以感受更舒適。（余信賢攝）

嘉義縣中埔鄉灣潭村的村民將檳榔葉製作成扇子，尤其夏天到了更加適合推廣。（余信賢攝）

檳榔在台灣被稱為綠金產業，檳榔樹除了每年所生產的菁仔之外，在中埔鄉灣潭社區的居民突發奇想，將落在地上的檳榔葉曬乾後製作成扇子，在幾年前更將這些檳榔葉製作成鞋墊，目前產品都銷往日本及新加坡。

嘉義縣中埔鄉有許多農民種植檳榔，銷量為全台第一。住在中埔灣潭村的阿欽因家裡從小就種植檳榔，家裡也會把掉在田裡的檳榔葉撿回家，放在床底壓平，晾乾後再將葉子剪成扇子的形狀做使用。

阿欽在一次無意間踩到了扇子，發覺踩在上面的感覺相當舒服，後來便與朋友研議將檳榔葉做成鞋墊，後來申請了專利進行鞋墊量產。原本只推出人字拖，在一推出之後就受到灣潭居民的歡迎。

檳榔葉收到的第一件事情要清洗檳榔葉上的髒污，再曝曬三十分鐘，為了要殺菌跟殺蟲。切裁之後，利用高溫熱壓葉子，約十五分鐘後，看葉片的表面平整度，再仔細分類。因為檳榔葉子的厚度不一，工廠會使用研磨機把厚度磨到一定的程度，然後使用裁切機裁出鞋型。

在鞋子的製作過程中，不使用漂白劑及任何化學藥劑處理，使檳榔葉保有原始的紋路，從原料、成品到製程都要通過SGS檢驗核可，即使鞋子丟棄後仍可被環境自然分解，進而保護環境、永續發展。

在今年，阿欽更與鞋廠計畫生產更多款式的鞋款，但都以女鞋為主，目前都以涼鞋、拖鞋為主。而這些檳榔鞋子目前深受新加坡及東南亞國家的女性歡迎。

(中時)