竹縣議會調整房屋稅 學者薄有為建議多參考產官學研討
新竹縣議員高偉凱、周江杰4日在議會3讀通過〈新竹縣房屋徵收率自治條例〉修正草案後，將非自住房屋稅率自他倆所提的2.5％調整為1.6％，2人因此宣布辭去議員職務，以示對所提的法案負責。
〈新竹縣房屋徵收率自治條例〉去年實施，影響到今年5月的房屋稅，全縣納稅戶約8.6％、1萬7890戶受影響，明新科大講師薄有為今受訪建議，議會修法或可向產官學研討，研議最適合方案。
薄有為表示，財政部在2014年6月修正房屋稅相關條例，非自住房屋稅率自1.5％至3.6％，也讓地方政府、民意機關有調整空間，而新竹縣議員高偉凱、周江杰所提的2.5％算是中間值。
薄有為表示，地方政府稅收來源包含房地產交易所產生的移轉稅、持有稅，還有契稅等，其中土地增值稅是地方政府主要稅收之一，若房地產交易市場低迷，也會讓地方政府稅收造成極大影響。
但提高非自住房屋稅率，是否有助於打壓囤房，或影響房地產交易量？薄有為認為，「不見得有直接影響」。儘管房地產交易量近年較為低迷，不過竹北市空屋率仍不低。
薄有為指出，無論議員修法增加非自住房屋課徵稅率，或是調降，可多方了解產、官、學等各方面專家、學者意見，即使要增加，也可考慮逐年調漲，要降低，也應顧及民眾觀感。
(中時)
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