第121屆廣交會出口成交「雙成長」

新華社 5日報導，第121屆中國進出口商品交易會（廣交會）5日閉幕。大會新聞發言人指出，本屆廣交會出口成交呈穩定成長趨勢。據統計，本屆廣交會累計出口成交2063.57億元人民幣（折合300.20億美元），比去年同期舉行的第119屆成長6.9％。採購商與會19萬6490人，年成長5.87％；採購商來自213個國家和地區。

據統計，本屆廣交會品牌展區成交額為109億美元，年成長16.9％，占總成交額的36.3％；與「一帶一路」沿線國家和地區成交額為90.1億美元，年增4.8％。在成交訂單中，3個月以內的單占45％，3個月至6個月的單占35.9％，6個月以上的單占19.1％。

(工商)