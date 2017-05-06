《兩岸星期人物》格鬥中國自尊心 浪尖上的網紅徐曉冬

中國爆紅的格鬥狂人徐曉冬。(圖取自徐曉冬微博)

徐曉冬。(取自徐曉冬微博)

徐曉冬。（取自MMA徐曉冬微博）

格鬥狂人徐曉冬VS太極宗師雷公

上月27日一段短短的格鬥視頻，中國綜合格鬥(MMA)教練徐曉冬，單挑楊氏太極拳第八代開山子弟魏雷，影片中徐曉冬真正近身攻擊魏雷的畫面，只有短短10幾秒時間(以徐曉冬告訴BBC的話是不到7秒)，兩人交手後，魏雷一路後退，直到跌倒在地，被徐曉冬不斷狂揍頭部，然後魏雷起身開始擦拭臉上的鼻血，認輸說不打了，從此徐曉冬在網路上爆紅，當天觀看直播的百萬人數，加上後來徐曉冬在微博上以每天幾萬的速度狂漲粉，讓他在短短1個多禮拜時間就接受英國媒體BBC專訪，暢談他成為全球最新關注焦點的心路歷程，另外在中國媒體訪談中他也承認「如果我不狂的話，還有那麼多粉絲嗎？」

又狂又敢於挑戰的徐曉冬堪稱最新崛起、「最速度」的新一代大陸網紅，只不過這一次他還挑戰了中國人一向脆弱的自尊心，中國向來以武術、太極拳聞名，可以媲美國外的拳擊或格鬥等運動，但是徐曉冬以狂妄的態度，一一點評李小龍、甄子丹、成龍等人，他在接受網友打賞以後，一一回他們的提問，近日還有很多新聞報導和評論指出有更多的武術達人打算跟他來場單挑，很多名人點名他、向他下戰帖，如雨後春筍，族繁不及備載。而目前他最實際的收穫，除了響亮的名氣以外，可能就是網路上的有償問答，讓他紮紮實實成了「網紅」，他在微博上和BBC訪問中都提到他可能會到台灣來「打一架」。

徐曉冬出生於1979年11月15日，身高177公分，體重大約90公斤，北京人，1996年開始在北京什剎海體校學習散打、拳擊，拜梅惠志和張興正為師，曾獲得北京散打邀請賽冠軍和亞軍，畢業後在什剎海擔任培訓教練員和教練等，是中國一級散打教練員。2001年，徐曉冬開始學習綜合格鬥(Mixed Martial Arts, MMA)，又稱為混合武術、總合格鬥技、無限制格鬥，是一種允許運用多少不同格鬥術的搏擊運動，可以允許雙方選手使用打擊技、摔技、地板技等，在極為靈活的規則下可以自由發揮，幾乎不受限制，最早是在1993年創立於美國，比賽目的在找出最有效率擊敗敵人的武術，因此初期比賽非常血腥暴力，總之就是打、實戰、簡單、無規則。

2001年，徐曉冬開始學習泰拳，並拜泰國退役拳王為師，成為北京第1批泰拳教練，2002年拜趙秋榮為師，開始學習MMA，同年世界自由搏擊協會WKA授權徐曉東在北京推廣MMA，2003年他在北京開設中國第1個MMA課程，2004年開設「北京什剎海綜合格鬥技館」和「元武道館」，專門教授混合武術。

徐曉冬2002年在北京成立第1個MMA綜合格鬥團體惡童軍團，並且在北京一武館內舉辦了全中國首次MMA形式的比賽，在格鬥圈中，人稱「中國MMA第1人」，他現在是北京MMA培訓推廣中心創始人兼總教練。

徐曉冬日前接受騰訊節目《人像》專訪中表示，網路上盛傳這場和雷公太極的比賽，是要打擊中國的假武術和假太極，但是他其實要揭穿的是雷公太極的假，他認為雷公只是一個普普通通的人，沒有任何實戰能力，和他對打沒有使用任何搏擊術，並且認為任何人都可以打倒他。但是他說太極拳還是有東西的，只不過他還沒有碰上罷了。還有例如中國的大成拳、通背拳、八極拳和詠春拳，都是有實戰能力的真功夫。

他認為中國傳統武術90%都在自我洗腦，但是這100年內，沒有一個人像他一樣，敢去揭開中國武術的黑幕。而他所做的只是在安全邊界內，說出10%他認為的實話，他並沒有以死相拚的全面揭露出所有事實，因為那恐怕會砸掉所有人的飯碗。

(中時電子報)