台裔美軍官間諜案 林介良認洩密 最高可處36年監禁

美國海軍5日發布官方聲明表示，台裔美國軍官林介良案4日在維吉尼亞州諾福克美國海軍法庭的審理結束。根據審前協議，林介良承認洩密，判刑聽證會訂於2017年6月1日召開，最高可處36 年監禁。

美國維吉尼亞州諾福克海軍法庭4日開庭審理涉嫌洩密和間諜案的台裔美國海軍軍官林介良（Edward Lin）案。林介良和其律師與政府達成認罪協議，這項協議允許林介良不承認軍事間諜罪，但承認洩密。

美國海軍在5日的官方聲明中說，4 日的結論為，根據審前協議，林介良對3項違反規範、 2項違反軍事審判統一法(UCMJ)製造假官方聲明，以及2項違反聯邦刑法通報國防訊息的控訴，經審訊後，均已認罪。

聲明指出，林介良判刑聽證會排在6月1日召開。這段期間美國政府（檢查官）和林介良（律師團）均可提出證據。聽證會後，法院將裁定適當刑罰。最高可判處36年監禁，沒收所有工資和津貼，並從海軍服務中解僱。

聲明最後說，對於林介良與美國政府間達成的審前協議條款，官方無法提供進一步評論。

(中時)