台裔美軍官間諜案 林介良認洩密 最高可處36年監禁
美國海軍5日發布官方聲明表示，台裔美國軍官林介良案4日在維吉尼亞州諾福克美國海軍法庭的審理結束。根據審前協議，林介良承認洩密，判刑聽證會訂於2017年6月1日召開，最高可處36 年監禁。
美國維吉尼亞州諾福克海軍法庭4日開庭審理涉嫌洩密和間諜案的台裔美國海軍軍官林介良（Edward Lin）案。林介良和其律師與政府達成認罪協議，這項協議允許林介良不承認軍事間諜罪，但承認洩密。
美國海軍在5日的官方聲明中說，4 日的結論為，根據審前協議，林介良對3項違反規範、 2項違反軍事審判統一法(UCMJ)製造假官方聲明，以及2項違反聯邦刑法通報國防訊息的控訴，經審訊後，均已認罪。
聲明指出，林介良判刑聽證會排在6月1日召開。這段期間美國政府（檢查官）和林介良（律師團）均可提出證據。聽證會後，法院將裁定適當刑罰。最高可判處36年監禁，沒收所有工資和津貼，並從海軍服務中解僱。
聲明最後說，對於林介良與美國政府間達成的審前協議條款，官方無法提供進一步評論。
(中時)
關鍵字：林介良
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。