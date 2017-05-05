四川珙縣地震 1萬1631人受災

中新網 5日報導，從四川省民政廳、珙縣政府應急辦獲悉，5月4日珙縣境內發生的地震，已造成當地1萬1631人受災，直接經濟損失209.5萬元人民幣。

5月4日13時40分，宜賓市珙縣(北緯28.19度，東經104.87度)發生4.9級地震，震源深度10公里。

據珙縣政府應急辦提供的資料顯示，至5日中午12時，此次地震已造成1萬1631人受災，倒塌房屋1戶2間，嚴重損壞房屋1戶2間，一般損壞房屋1239戶5983間，共造成直接經濟損失209.5萬元（其中基礎設施損失11萬元，公益設施損失10.5萬元，家庭財產損失188萬元）。珙縣地震的5名傷者中已有4人出院，還有1人正在醫院接受治療。

此外，此次珙縣4.9級地震還造成宜賓興文縣30人受災，一般損壞房屋6戶，直接經濟損失1.1萬元。

目前，珙縣震區抗震救災等工作正進行中 。

(工商)